Aksaray'da Servis Minibüsü ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Aksaray'da servis minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Makas mevkii istikametine seyreden Çapan O. idaresindeki 68 S 0324 plakalı servis minibüsü, sağdan sollamak isteyen Yasin Ö. (32) yönetimindeki 68 AFY 575 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralanırken çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzenine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY