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Aksaray'da Şehir İçi Park Yasağını İhlal Eden Tırlara Ceza

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Aksaray'da şehir içinde park eden tır, kamyon ve otobüslere 691 lira ceza kesiliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, hatalı parklanmaların önüne geçmek için geniş çaplı denetim yapıyor.

Aksaray'da şehir içine park eden tır ve otobüslere ceza

AKSARAY - Aksaray'da şehir içine park yapmaları yasak olan tır, kamyon ve otobüslere trafik ekiplerince 691 lira ceza kesiliyor.

Aksaray'da hatalı parklanmaların önüne geçilmesi, trafik akışının güvenli bir hale getirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şehir içi parklara yönelik geniş çaplı denetimler yapıyor. Özellikle şehir içinde kör nokta oluşturan, trafiğin akışını engelleyen, sokaklarda dönüş ve görüş mesafesini engelleyen tır, kamyon ve otobüslere yönelik denetim yapan trafik ekipleri, tüm araçlara ceza yazarak araçların kaldırılmasını sağlıyor. Şehir içine park etmeleri yasak olan bu tür araçlar için özellikle akşam ve gece vakti denetim yapan trafik ekipleri araç sahiplerine ulaşarak uyarılarda da bulunuyor. Şehir içine park eden bu tür araçlara 691'er lira da cezai işlem uygulanırken, trafik ekiplerinin denetim devriyesi gece boyunca sürüyor.

Aksaray'da Şehir İçi Park Yasağını İhlal Eden Tırlara Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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