Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Gözaltı kararı sonrası ekipler Beşiktaş Belediyesi'nde kuş uçurtmuyor

Gözaltı kararı sonrası ekipler belediye önünde kuş uçurtmuyor
DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
6 gündür alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Uçaktan çekilen görüntü tüyler ürpertti

Aksaray'da Sahte İçki Üreticisine Operasyon

Aksaray'da Sahte İçki Üreticisine Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarma, sahte içki üretimi yapan bir ikamete düzenlediği operasyonla 1 şahsı suçüstü yakaladı ve evde 15 litre sahte içki ile 6 litre etil alkol ele geçirdi.

Aksaray'da sahte içki üretimi yapılan ikamete operasyon düzenleyen jandarma, sahte içki, etil alkol ve üretim malzemeleriyle 1 şahsı suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, sahte içki üretiminin önüne geçilmesine yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri bir şahsın sahte içki imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şahsın Aksaray merkezdeki ikameti takibe alındı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda G.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramada 15 litre sahte içki, 6 litre etil alkol, 2 adet alkol üretimi işleminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ne kadar Suriyeli ülkesine dönecek? Şara tarih ve sayı verdi
img

Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
img

Galatasaray'a fena salladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Altay'ın kurtardığı penaltı sonrası yıldız futbolcunun eşine çirkin tehdit

Altay'a penaltı atamayan yıldız futbolcunun eşine çirkin tehdit
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor

Bütün ülke Altay'ı konuşuyor

Son Dakika Haberleri

FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var? Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü? AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı? 14 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Öğretmenler grevde mi? 13 Ocak öğretmenler neden grevde, ne oldu? ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler… BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ocak Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.