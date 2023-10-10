Aksaray'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte içki üretimi yapan 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 10 litre sahte alkol, sahte bandroller ve sahte içki markası etiketleri ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde de bulundu.

Aksaray'da 3 ayrı ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 10 litre sahte alkol, sahte bandroller ve sahte içki markası etiketleri ele geçirdi. Uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çeşitli çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 3 şahsın sahte içki üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, isim ve adresleri belirlenen 3 şahsın ikametine operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda ikametlerde yapılan aramada 10 litre sahte içki, 196 adet doluma hazır boş şişe, 2 bin 396 adet sahte alkol etiketi, 181 adet kapak etiketi, 8 adet sahte bandrol, 5 adet bidon, 4 adet huni, 5 gram kubar esrar ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - AKSARAY