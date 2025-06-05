Aksaray'da Sahte Ehliyetle Yakalanan Yabancı Sürücü Gözaltına Alındı

Aksaray'da Sahte Ehliyetle Yakalanan Yabancı Sürücü Gözaltına Alındı
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Aksaray'da polisin durdurduğu yabancı uyruklu sürücünün sahte ehliyet kullandığı tespit edildi. Sürücü gözaltına alınırken, 18 bin 677 lira para cezası kesildi ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu yabancı uyruklu sürücü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken, sürücünün polise ibraz ettiği ehliyet sahte çıktı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine seyir halindeki 50 MA 1857 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu A.S.G. (39) isimli sürücünün polise ibraz ettiği ehliyeti sorgulayan trafik ekipleri ehliyetin sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı. Sürücünün otomobili trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirilirken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 lira para cezası kesildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. Şahsın sahte ehliyeti ise Nevşehir ilinde temin ettiği öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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