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Aksaray'da Sahte Belge Bastığı Belirlenen Suç Makinesi Yakalandı

Aksaray'da Sahte Belge Bastığı Belirlenen Suç Makinesi Yakalandı
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Aksaray'da 32 ayrı suç kaydı bulunan ve 10 ayrı suçtan aranan B.C.K. isimli şahıs, jandarma operasyonuyla sahte kimlik ve ehliyet belgeleri basarken suçüstü yakalandı. Jandarma, evde yaptığı aramada çok sayıda sahte belge ve basım makineleri ele geçirdi.

Aksaray'da 32 ayrı suç kaydı bulunan ve 10 ayrı suçtan aranan suç makinesi sahte kimlik ve ehliyet gibi belgeleri basarken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Operasyon sabahın ilk saatlerinde Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri hakkında 2 adet hırsızlık, 2 adet resmi belgede sahtecilik, 3 adet dolandırıcılık, 2 adet şantaj ve 1 adet eziyet etme suçu olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan aranan B.C.K. isimli şahsın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın izini süren jandarma KOM ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin bir ikamette sahte saklandığını ve burada sahte belge basımı yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adres üzerinde takip başlatan jandarma ekipleri 1 hafta yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezdeki ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs sahte resmi belge basarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, ikamette yapılan aramada 1 adet kimlik kartı basım makinesi, 1 adet renkli yazıcı, 1 adet diz üstü bilgisayar, 94 adet sahte kimlik kartı, 101 adet sahte sürücü belgesi, 5 adet sahte Bulgaristan kimlik kartı, 2 adet sahte özel güvenlik kimlik kartı, 2 adet sahte savcı kimlik kartı, 1 adet sahte polis kimlik kartı, 33 adet sahte diploma ve 2 adet sahte tapu senedi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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