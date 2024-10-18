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Aksaray'da Sahte Alkol Operasyonu: 30 Litre Ele Geçirildi

Aksaray'da Sahte Alkol Operasyonu: 30 Litre Ele Geçirildi
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Aksaray'da düzenlenen operasyonda polis, bir iş yerinde 30 litre sahte alkol ve kaçak içkiler ele geçirdi. İş yeri işletmecisi gözaltına alındı.

Aksaray'da bir iş yerine operasyon düzenleyen polis 30 litre sahte alkol ve sahte içkiler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray merkezde bir iş yerinde sahte alkol ve içkilerin satıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri sabahın erken saatlerinde iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda R.T. (60) isimli iş yeri işletmecisi yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 3 adet içki yapımında kullanılan alkol kiti, 5 litre etil alkol, 8 litre kaçak içki ve 30 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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