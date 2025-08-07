Aksaray'da Restoran Baskını: Eski Eş Darbedildi, Şüpheli İntihar Girişiminde Bulundu

Aksaray'da boşandığı eşinin çalıştığı restoranı basıp karısını ve annesini darp eden, restoran sahibini bıçaklayıp garsonu tabancayla vuran şahsın olayı gerçekleştirmeden önce çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. Şahsın, hastanede yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Olay, dün gece Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Mustafa Chef isimli restoranda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, restoranda çalışan Döne A. (39) isimli kadının bir süre önce boşandığı eski eşi Cumali Ç. (40) bıçak ve tabancayla restoranı basıp eski kayınvalidesi ve eşini darp etti, garsonu tabancayla vurup restoran sahibini de bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı kaçmak isterken yakalayıp gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülürken, burada şahsın olayı gerçekleştirmeden önce çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. Gerekli tedavileri başlayan Cumali Ç.'nin durumunun ağır olması nedeniyle yoğun bakıma alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY