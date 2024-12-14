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Aksaray'da Prefabrik Ev Fabrikasında İş Kazası: 30 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Prefabrik Ev Fabrikasında İş Kazası: 30 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
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Aksaray'daki prefabrik ev üretimi yapan fabrikada, vinçle taşınan beton blok bir işçinin üzerine düşerek ölümüne sebep oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da prefabrik ev üretimi yapılan fabrikada vinçle taşınan beton blok, kancaların yerinden çıkması sonucu işçinin üzerine düştü. 30 yaşındaki işçi olay yerinde feci şekilde can verdi.

Olay, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir prefabrik fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, prefabrik ev üretimi yapılan fabrikada kuruyan beton bloğun vinçle taşınması esnasında, beton bloktaki kancaların yerinden çıkması sonucu boşalan beton blok fabrikada çalışan Hüseyin Akbulut'un (30) üzerine düştü. Beton bloğun altında kalan Hüseyin Akbulut olay yerinde feci şekilde can verirken, fabrikada bulunan diğer personeller durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri beton blok altında kalan Hüseyin Akbulut'un öldüğünü belirlerken, Jandarma Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri geniş çaplı incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Hüseyin Akbulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatırken, fabrikada çalışan personellerin ifadesi alınıyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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