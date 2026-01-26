Haberler

Pompalı tüfekle 15 yaşındaki arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı

Pompalı tüfekle 15 yaşındaki arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Aksaray'da sosyal medyada tartıştıktan sonra kavga eden iki gençten biri, diğerinin pompalı tüfekle vurulmasına neden oldu. Yaralanan 15 yaşındaki Y.K., hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden A.E.A. tutuklanırken, İ.A.O. serbest bırakıldı.

Aksaray'da çıkan kavgada 15 yaşındaki çocuğun pompalı tüfekle vurulduğu olayda 1 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Y.K., arkadaşı A.E.A. (18) ile sosyal medyada tartışma yaşadı. Sosyal medyadaki tartışma büyüyünce konuşmak için bir araya gelen Y.K. ile A.E.A. kavga etti. Kavga esnasında A.E.K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Y.K.'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan çocuk Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, asayiş ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düştü. A.E.A. (18) ve İ.A.O. (15) isimli 2 şüpheli Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen iki şüpheliden A.E.A. tutuklanırken, İ.A.O. adil kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan A.E.A.'nın daha önceden 15 farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. - AKSARAY

