Aksaray'da Polis Uygulamasını Fark Etmeyen Genç Sürücüye Cezai İşlem

Aksaray'da polisin uygulamasını fark etmeyen genç sürücü, abart egzozlu aracını bağırtarak girdiği uygulama noktasında aracından oldu. 6 bin 439 TL ceza kesilen genç sürücü trafikten men edilen aracını çekiciye yüklerken bile zevkinden vazgeçmeyip egzoz bağırtarak aracını teslim etti.

Olay, Dere Mahallesi 904 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 EN 355 plakalı abart egzozlu aracıyla gezmeye çıkan Enes K. (32) Dere Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünü fark etmeyince aracı bağırtarak uygulama noktasına girdi. Polisin bile şaşırdığı olayı gülümseyerek karşılayan genç sürücü polis ekipleri tarafından ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolünden geçirildi. Evraklarında herhangi bir eksikliği bulunmayan sürücüye abart egzozlu araç kullanarak çevreye rahatsızlık vermekten 6 bin 439 TL para cezası kesilirken aracı trafikten men edildi. Trafikten men edilen aracın otoparka çektirilmesi için olay yerine polis ekiplerince çekici çağırıldı. Bir süre sonra gelen çekiciye aracı yüklemek için binen genç sürücü otomobili çekiciye çıkartırken bile zevkinden vazgeçmeyerek egzozu bağırtarak aracını teslim etti. - AKSARAY