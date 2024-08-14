Aksaray'da Polis ile Sürücü Arasında Kovalamaca

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşanırken, yaşanan kovalamaca kameralara da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik şubesi ekipleri Nakkaş Caddesi uygulamana noktasına giren 06 DGJ 572 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Frene basıp durmak yerine gaza basıp hızla kaçmaya başlayan sürücü polisi de peşine taktı. Sürücünün kaçması üzerine polis ekipleri de otomobilin peşine düşerken, Aksaray sokaklarında gecenin sessizliğini yankılanan polis sirenleri bozdu. Yaklaşık 2 kilometre kaçtıktan sonra polisin önünü kesmesiyle yakalanan E.Ö. (17) isimli sürücünün, yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu belirlenirken bu sebeple polisten kaçtığı tespit edildi. Olay yerine gelen trafik polisleri sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan bin 506 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL ve araç ruhsat sahibi olan babasına ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 27 bin 460 TL para cezası kesti. Araç ehliyetsiz sürücünün babasına tutanak karşılığı teslim edildi. - AKSARAY