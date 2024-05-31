Aksaray'da Polis ile Araç Sürücüsü Arasında Kovalamaca

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü ve polis arasında kovalamaca yaşanırken, yarım saat süren kovalamaca sonucu sürücü aracını bırakıp yaya olarak kayıplara karıştı. Tüm aramalara rağmen sürücü bulunamazken araç plakasına 35 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olay gece yarısı Tacin Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelendikleri 35 EZC 46 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Frene basıp durmak yerine gaza basan sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri de aracı takibe alıp telsizle anons ederek aracın kaçış istikametini diğer ekiplere bildirdi. Polis ve şüpheli arasında yaşanan kovalamaca yaklaşık yarım saat sürdü. Tüm emniyeti peşine takan sürücü önce E-90 karayoluna çıktı, kaçamayacağını anlayınca da sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polisin ısrarlı takibi sonucu kaçamayacağını anlayan sürücü yeni sanayi sitesine giriş yaptı. Burada da dükkanlar arasından kaçan sürücü bir blokta bulunan dükkanın önüne aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Gecenin karanlığından faydalanan sürücü kısa sürede izini kaybettirirken polis ekipleri sanayi içinde dükkan, araç ve kamyon ile tır dorselerinde arama yaptı. Yapılan aramalara rağmen sürücü bulunamazken araç plakasına çeşitli maddelerden toplam 35 bin TL para cezası kesilerek trafikten men edilip otoparka çektirildi. - AKSARAY