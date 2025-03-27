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Aksaray'da Polis Ekiplerinden 24 Saat Güvenlik Denetimi

Aksaray'da Polis Ekiplerinden 24 Saat Güvenlik Denetimi
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Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz sokaklarda devriye atarak caydırıcı bir rol üstleniyor. Ekipler, şüpheli görülen kişiler ve araçlar üzerinde geniş çaplı kontroller yapıyor.

Aksaray'da gece gündüz sokakları boş bırakmayan polis ekipleri meydana gelebilecek olumsuzlara karşı caydırıcı rol oynuyor

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz çeşitli faaliyetler yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gece olduğu gibi gündüz de sokakları boş bırakmıyor. Mahallelerde devriye atan asayiş ekipleri özellikle meydana gelebilecek olaylara karşı etkin bir caydırıcı rol oynarken, devriye ile birlikte sokaklarda şüpheli görülen kişi ya da kişiler bir bir kontrolden geçiriliyor. Özellikle polis ekiplerince bilinen sokaklarda geniş çaplı kontroller yapılırken, şahıslar durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünden geçiriliyor. Şüpheli görülen araçlara yönelik de denetim yapan asayiş ekipleri sürücü ve yolcuları da kontrolden geçirerek olumsuzluğa geçit vermiyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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