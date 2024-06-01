Aksaray'da Plastik Borularla Tehlikeli Yolculuk

Aksaray'da yaklaşık 7 ile 9 metre uzunluğundaki plastik borularla motosiklete binip trafiğe çıkan 2 kişi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Trafikteki o tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Görüntüler Aksaray'ın Yeni Mahalle Hastane Caddesi üzerinde objektiflere yansıdı. Nevşehir Kara yolundan Hastane Caddesine giren motosiklet sürücüsü trafikte herkesin dikkatini çekti. Plakasız motosiklet sürücüsü arkasına aldığı yolcu ile birlikte yükledikleri 7 ile 9 metre arasında 3 farklı boruyla trafiğe çıktı. Uzun olması nedeniyle boruların bir kısmı yere sürterek giderken sürücü zaman zaman motosikleti kullanmakta güçlük çekti. Boruları tutan arkasındaki yolcu da boruları tutmakta güçlük çekerken, motosiklet zaman zaman yolda zikzaklar çizerek devam etti. En ufak bir engebede düşmeleri an meselesi olan o tehlikeli yolculuk anbean görüntülendi. Sadece boruların düşmesiyle bile arkadan gelen araçların kaza geçirmesine sebep olabilecek tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü. - AKSARAY