Haberler

Aksaray'da Plakasız ve Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 35 Bin Lira Ceza

Aksaray'da Plakasız ve Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 35 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da plakasız, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan bir sürücüye 35 bin 239 lira ceza kesildi. Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Aksaray'da plakasız, ehliyetsiz ve kasksız bindiği motosikletle trafik polisine yakalanan sürücüye 35 bin 239 lira ceza kesilerek, motosiklet trafikten men edilip otoparka çektirildi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Pirali Sultan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi motosikletli polis memuru, plakasız seyreden motosikleti durdurdu. M.E.Y. isimli genç sürücüyü ve motosikleti sorgudan geçiren trafik polisi, sürücünün ehliyetsiz ve kasksız, motosikletin ise plakasız olduğunu tespit etti. Yapılan sorgulamanın ardından genç sürücüye yetersiz ehliyetle motosiklet kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak ve plakasız motosiklet kullanmaktan toplam 35 bin 239 lira para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Genç kız uğradığı taciz anlarını sesi titreyerek anlattı: El atmaya çalıştı

Tacize uğradığı anları böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.