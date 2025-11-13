Haberler

Aksaray'da Piknik Tüpü Patladı, Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Aksaray'da bir aracın bagajındaki piknik tüpünün gaz kaçırması sonucu meydana gelen patlamada, aracın sahibi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da aracın bagajında bulunan piknik tüpünün gaz kaçırması sonucu patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi eski yağ pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 KF 675 plakalı araçta bulunan piknik tüpü gaz kaçırmaya başladı. Araç sahibi Fuat K. (55) piknik tüpünün gaz kaçırdığından habersiz aracını park edip alışverişe gitti. Alışverişten döndüğü esnada aracını açıp direksiyona geçen Fuat K.'nin kontağı çevirmesiyle büyük bir patlama yaşandı. Patlamayla birlikte araç sahibi yaralanırken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamanın sesi duyuldu. Patlamanın ardından büyük bir korku yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
