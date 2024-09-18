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Aksaray'da Pazarcı Akrabalar Arasında Patates Parası Kavgası: 5 Yaralı

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Aksaray'da pazarcı akrabalar arasında patates parası yüzünden çıkan kavga tüfekle ateş açılmasıyla sonuçlandı. 1'i kadın 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pazarcı akrabaların patates parası kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da pazarcılık yapan akrabalar arasında çıkan patates parası kavgası kanlı bitti. Tüfekle ateş açılan kavgada 1'i kadın 5 kişi saçmalarla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Çarşamba Semt Pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, semt pazarlarında pazarcılık yapan iki akraba arasında pazar yerinde daha önceden yapılan bir patates alım satım ücreti yüzünden tartışma çıktı. Patates parasını alamadığını iddia eden bir taraf para istediği akrabaları ile pazar yerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki akraba grubu birbirine girdi. Bu sırada araçta bulunan tüfeğini alan E.D. isimli şahıs kavga ettiği akrabalarına ateş açtı. Tüfekle açılan ateş sonucu R.D., G.D., E.D., G.D. ve yoldan geçen Ş.O. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tüfekle ateş açan şahıs ise tüfekle birlikte olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin geniş çaplı inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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