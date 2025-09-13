Aksaray'da Patlayan Telefon Bataryası Tamirciyi Yaraladı

Aksaray'da telefonun bataryası değiştirmek isteyen tamircinin çıkartmaya çalıştığı batarya adeta bomba gibi patladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan patlama yürekleri ağza getirirken, alev topu gibi patlayan batarya tamircinin vücudunda da yanıklara neden oldu.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir telefon tamircisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, telefon tamircisi Ferhat Özkan (31) müşterisinden gelen telefonun bataryasını değiştirmek istedi. Telefonun kapağını söken Özkan, tam bataryayı çıkartmaya çalışırken batarya bomba gibi patladı. Alev topuna dönen batarya Özkan'ın çeşitli yerlerinde de yanıklara neden olurken, patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Ferhat Özkan vatandaşları uyararak, "Telefonun bataryasını sökerken elimde patladı, alev ve duman çıktı. Bu tarz durumlar ciddi risk taşıyor. Vatandaşlarımızın şişmiş ve bozuk bataryalı telefonları kullanmamaları gerekiyor. Kesinlikle bu işi uzman teknik servislerde yaptırmalılar. İnternetten alınan sağlıksız bataryalar bu şekilde patlayabiliyor. Orijinal parça kullanılmasını tavsiye ediyorum" dedi. - AKSARAY