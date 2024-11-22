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Aksaray'da Parkta Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

Aksaray'da Parkta Bıçaklı Kavga: İki Yaralı
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Aksaray'da bir parkta arkadaşlar arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. H.Ö. isimli şahıs, bıçakla iki arkadaşını yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da parkta arkadaşları ile önce tartışan sonra da kavga eden 1 kişi, 2 arkadaşını bıçaklayarak yaraladı.

Olay, gece yarısı Hamidiye Mahallesi 763 Sokak'ta bulunan parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.B. (29) ve K.Ö. (39) isimli şahıslar, arkadaşları olan H.Ö. (35) isimli şahısla tartışmaya başladı. Nedeni bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga esnasında yanında taşıdığı bıçağı çeken H.Ö., 2 arkadaşını da bıçaklayarak yaraladı. Karın ve sırt kısımlarından aldıkları bıçak darbesiyle yaralanan 2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren H.Ö. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların kavga seslerini duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı 2 arkadaşı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılırken, polis kaçan şüphelinin peşine düştü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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