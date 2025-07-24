Aksaray'da Parklarda Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Aksaray'da Parklarda Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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Hava sıcaklıklarının artmasıyla dolup taşan park ve bahçelerde, Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı. Polis, vatandaşları sorgulayarak olumsuz olayların önüne geçmeyi hedefliyor.

Aksaray'da havaların ısınmasıyla birlikte dolup taşan park ve bahçelerde güvenlik önlemi alan polis, tüm şahısları bir bir sorgudan geçiriyor.

Gündüz hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği Aksaray'da akşam vakti hava sıcaklığının 27 derecelere kadar düşmesiyle vatandaşlar kendilerini dışarıya atıyor. 7'den 70'e tüm vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, dolup taşan mekanlarda polis ekipleri hem araçla hem de yaya olarak bekçilerle birlikte devriye atıyor. Şehir genelindeki tüm park ve bahçelerde güvenlik önlemi alarak hiçbir olumsuzluğa geçit vermeyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, devriye esnasında karşılaştığı tüm vatandaşları bir bir sorgudan geçiriyor. Araçla ve yaya olarak atılan devriyeler tüm bölgelerde yüksek oranda caydırıcılık oluştururken, denetimler gece geç saatlere kadar sürüyor. Meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi, halkın huzur, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar vatandaşlar tarafından da takdir ve beğeniyle karşılanıyor. Denetimlerin her gün aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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