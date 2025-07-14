Aksaray'da Park ve Bahçelerde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Aksaray'da Park ve Bahçelerde Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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Havaların ısınmasıyla Aksaray'daki park ve bahçelerde güvenlik önlemleri artırıldı. Asayiş ekipleri, yaya ve araçla devriye atarak halka huzur ve güven sağlamaya çalışıyor.

Aksaray'da havaların ısınmasıyla birlikte akşam ve gece yoğun olan park ve bahçelerde asayiş ekipleri hem yaya devriye atıyor hem de şüpheli şahısları sorgulayıp olumsuzluklara geçit vermiyor.

Halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışmalar yaparak güvenliği sağlayan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, havaların iyide iyiye ısınmasıyla birlikte dolup taşan park ve bahçelerde genmiş güvenlik önlemleri alıyor. Araçla park etrafında görünür şekilde, yaya olarak da park içinde ve çevresinde devriye atan ekipler hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor. Özellikle şüpheli şahıslara yönelik, açıkta alkol alımı, çevreye rahatsızlık verme konuları başta olmak üzere meydana gelebilecek her hangi bir olayın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalımalar halka da huzur ve güven veriyor. Yaya olarak devriye atan ekipler şüpheli gördükleri şahısları durdurup Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirirken, araçla devriye atan diğer ekipler de seyir halinde ve park halinde olan otomobiller üzerinde denetim yapıyor. Şehir genelinde tüm park ve bahçelerde aynı güvenlik önlemleri sağlanarak aynı çalımalar yapılırken, vatandaşlar tedbir ve çalışmalardan dolayı emniyet birimlerine teşekkür etti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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