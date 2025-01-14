Üye Girişi
Haberler
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Elektrik faturalarında hesaplar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Faturalarda hesaplar değişti
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi

Aksaray'da Park Halindeki Araç Alev Topuna Döndü

Aksaray'da Park Halindeki Araç Alev Topuna Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Bahçeli Mahallesi'nde park halinde bulunan bir Fiat marka otomobilden çıkan dumanlar yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Aksaray'da bilinmeyen bir nedenden yanan araç adeta alev topuna döndü.

Yangın, Bahçeli Mahallesi 3716 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan Hüseyin C.'ye ait Fiat marka 68 MA 0928 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sokakta oyun oynayan çocukların araçtan dumanlar çıktığını fark etmesi üzerine mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Araçtan çıkan dumanlar kısa sürede aleve dönüşürken alevlerde tüm aracı sardı. Araç adeta alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülerek kontrol altına alınırken polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Resmi Gazete'de yayımlandı! Faturalarda hesaplar değişti
img

Mert Demir para karşılığı ilişki iddiası sonrası ilk kez konuştu
img

Art arda açıklamalar! Beklenen haber her an gelebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit

Son Dakika Haberleri

ANKARA HAVA DURUMU | 15 Ocak Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında ve nereli? ATV CANLI YAYIN İZLE || 14 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ocak Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yılmaz Özdil kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir? Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Abdüllatif Şener'in oğlu kim, tutuklandı mı? Şamil Şener neden tutuklandı, suçu ne? Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir? Serenay Sarıkaya ifadeye mi çağırıldı? Serenay Sarıkaya neden ifade verecek? A101 16 OCAK AKTÜEL KATALOĞU A 101'e hangi ürünler gelecek? A101 16 Ocak indirimli ürünler listesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.