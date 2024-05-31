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Aksaray'da Otoparkta Geri Geri Giden Araç Altında 2 Kişi Yaralandı

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Aksaray'da otopark girişinde park halinde olan bir otomobil geri geri gidince aracı durdurmaya çalışan 2 kişi araç altında kalarak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da otopark girişindeki rampada park halinde olan otomobil geri geri gidince aracı durdurmaya çalışan 2 kişi araç altında kalarak yaralandı.

Kaza Hacılar Harmanı Mahallesi Perşembe Semt Pazarı karşısındaki apartmanın otopark girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Z.D. (70) 34 FJ 330 plakalı Volkswagen marka otomobili ikamet ettiği apartmanın otopark girişindeki rampaya park etti. Bu sırada otopark girişinde bulunan komşusu H.B. (60) ile karşılaşan sürücü Z.D.'nin komşusuyla birlikte sohbet ederken el frenini çektiği ama vitesi boşta bıraktığı otomobili aniden geri geri rampa aşağıya gitmeye başladı. Anlık refleksle Z.D. ve komşusu H.B. hem yan tarafından hem de arka tarafından gitmesini engellemek için durdurmaya çalışırken aracın altında kalarak yaralandı. Durumu fark eden diğer komşular durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içinde yaptı. İlk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Yaşanan olayı anlatan Hacılar Harmanı Mahallesi Muhtarı Mehmet Tutsak, "Arabayı garaja indirirken araç boşta kalmış. Araç geriye doğru kayarak Ziya D. ve Hüseyin B.'yi duvar arasında sıkıştırdı. İkisi de yaralı" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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