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Aksaray'da Otomobilin Kamyonete Çarpması Sonucu 4 Yaralı

Aksaray'da Otomobilin Kamyonete Çarpması Sonucu 4 Yaralı
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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin arkadan çarptığı kamyonet sulama kanalına düştü. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da bir otomobilin arkadan çarptığı kamyonetin sulama kanalına düştüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi üniversite kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Organize Sanayi istikametine seyreden F.A. (20) yönetimindeki 68 ADP 358 plakalı Volkswagen marka otomobil, yine aynı istikamete seyreden E.K. (41) idaresindeki 68 ACF 169 plakalı Ford marka kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kontrolden çıkan kamyonet ise sulama kanalına düştü. Kazada araç sürücüleri ve kamyonette bulunan S.K. (44) ve S.K (10) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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