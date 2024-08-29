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Aksaray'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

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Aksaray'da bir otomobil, motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aksaray'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki M.A.Ö., 68 AES 435 plakalı motosikletiyle caddede seyrederken kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil motosiklete çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Polis ekipleri motosiklete çarpıp kaçan otomobil ve sürücüsünün peşine düşerken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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