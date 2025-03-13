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Aksaray'da Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Aksaray'da Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı
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Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen 40 yaşındaki F.Ç.'ye otomobil çarptı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Kadın hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Hacı Hasanlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Şeyhamit Mahallesi istikametine karşıya geçmek isteyen F.Ç. (40) isimli kadına yoldan geçen N.T. (25) yönetimindeki 68 ACN 826 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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