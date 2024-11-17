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Aksaray'da Otomobilin Çarptığı İki Çocuk Yaralandı

Aksaray'da Otomobilin Çarptığı İki Çocuk Yaralandı
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Aksaray E-90 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 17 ve 7 yaşındaki iki çocuğa otomobil çarptı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Aksaray'da karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Aksaray E-90 Karayolu kültür merkezi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunda karşıya geçmek isteyen S.R. (17) ve C.Ç. (7) isimli çocuklara, seyir halindeki tırların arkasından yola çıkarak Ankara istikametine seyreden N.A. (25) yönetimindeki 06 CZR 452 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çocuklar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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