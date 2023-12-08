Aksaray'da Otomobilde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Aksaray'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Fatih Mahallesi 4145 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 MA 1029 plakalı otomobiliyle merkez istikametine seyreden Özbekistan uyruklu Hajer Ö. (33), araçtan gelen yanık kokular üzerine aracını sağa çekerek motor kaputunu açtı. Dumanların artması ve aracın motor kısmından alev alması sonucu sürücü hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İlk müdahalenin çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldığı araç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının, şase nedeniyle çıktığı belirlendi. - AKSARAY