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Aksaray'da Otomobil Yangını

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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilden çıkan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü son anda kendini araçtan atarak kurtuldu.

Aksaray'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilden alevler yükseldi. Sürücünün son anda kendini atarak kurtulduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Hacı Ali Paşa Camii önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, C.E. (70) idaresindeki 68 FN 334 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sardı. Araç sürücüsü son anda kendini araçtan atarak kurtulurken çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

aksaray

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