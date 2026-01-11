Haberler

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, adliyeden Tiyatro kavşağı istikametine seyreden Yusuf K. (44) idaresindeki 68 EN 994 plakalı otomobil, aynı istikamete seyreden Ahmet D. (22) yönetimindeki 68 AEL 774 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet kontrolden çıkarak devrilirken sürücüsü de yola savruldu. Kazayı gören kavşakta görevli polis memuru yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak kaza yerine ambulans istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
