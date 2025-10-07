Aksaray'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Aksaray'da otomobilin kamyonetle çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırımlı Mahallesi Muhsin Yapıcıoğlu Bulvarı ile 131. Cadde Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönen Gelecek Partisi Aksaray Kadın Kolları Başkanı Filiz Kuşsan (32) idaresindeki 68 ADJ 212 plakalı otomobil, Muammer Ü. (40) yönetimindeki 68 ABV 660 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarak devrildi.

Kaza anı ise yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde kamyonetin cadde üzerinden seyrettiği, otomobilin ise dönel kavşaktan dönerek kamyonetle çarpıştığı görülüyor.

Kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan Ahmet B. (42) ile otomobil sürücüsü Filiz Kuşsan yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı anlatan kamyonet sürücüsü Muammer Ü., "Organize Sanayiden çıkışa doğru giderken yan yoldan araç hiç durmadan, fren yapmadan gelip bize vurdu" dedi. - AKSARAY