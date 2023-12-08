Aksaray'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Hafif Yaralandı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkıp takla attı. Aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobil adeta hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Kaza, Aksaray - Konya karayolu Yenikent Akhan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Ömer İ. (53) idaresindeki 50 LD 371 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Hızını alamayan otomobil takla atıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı sürücü sıkıştığı yerden sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY