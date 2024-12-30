Aksaray'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Ağır Yaralandı

Aksaray'da hafif ticari araca çarpan otomobil takla atarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aksaray- Ankara kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray yönünde seyreden A.A. (22) idaresindeki 06 EDY 695 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, B.Ö. (22) yönetimindeki 68 KL 571 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüjdeki elektrik direğine çarparak durdu. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye, UMKE, AFAD ve MEDAŞ ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY