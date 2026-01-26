Haberler

Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 3 yaralı

Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole düştü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara kara yolu Ortaköy ilçesi kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Rıza E. (22) idaresindeki yabancı plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Zeynep G.E. (21) ve babası Ramazan E. (45) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Komşudaki üsse ABD uçakları tek tek iniyor! Beklenen operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

Sevgilisini nasıl vahşice katlettiğini tek tek anlattı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

İlk golünü bu mesafeden attı
Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız

Suriye Baş Müftüsünden Kürt alimlere çağrı! 'Selahaddin ruhu' vurgusu