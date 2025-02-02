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Aksaray'da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Yaralı

Aksaray'da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Yaralı
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Aksaray-Ankara Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir otomobil 2 metrelik şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak 2 metrelik şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 18'inci kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden M.A.Ö. (21) idaresindeki 68 HA 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikteki şarampole devrilip ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören diğer araç sürücüleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Z.C. (19) ile H.A. (18) olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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