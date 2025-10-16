Haberler

Aksaray'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Aksaray'da bir servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Hasas Mahallesi'nde meydana gelen kazada, minibüs sürücüsü L.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması onucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hasas Mahallesi Şehit Polis Sefa Altınsoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (46) idaresindeki 40 ABG 174 plakalı Toyota marka otomobil ile L.K. (48) yönetimindeki 06 GD 0576 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü L.K. yaralanırken araçlarda hasar oluştu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan L.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

