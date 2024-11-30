Üye Girişi
Haberler
Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı

Esed'e Putin desteği! Rusya Ordusu, Halep'teki muhalifleri vuruyor

 Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geldi
Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Aksaray'da Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Olay, terminal kavşağında gerçekleşti ve kazada otomobil hurdaya döndü.

Aksaray'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü

AKSARAY - Aksaray'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Van'a giderken Aksaray'da yolcu nakli yapan Y.B. idaresindeki 34 GDJ 55 plakalı yolcu otobüsü, işlemlerin ardından 30 yolcuyla terminalden çıkış yaptığı esnada terminal yan yoldan gelen Yiğit Abay yönetimindeki 68 AEC 595 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Yiğit Abay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yolda araçta sıkışarak can veren genç sürücü itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yaşanan kazayı anlatan otobüs muavini Selvan A., "Çıkar çıkmaz sağa bakıyordum, sağ serbest iken çıkar çıkmaz vurması bir oldu" dedi.

Polisin geniş çaplı inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
img

Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
img

UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
img

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 30 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Antalya elektrik kesintisi! 1 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 1 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.