Aksaray'da Otomobil ile Motosikletin Çarpışması Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen ve sağlık görevlisinin işini bırakıp gazeteciyi polise şikayet etmekle uğraştığı trafik kazasında ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray-Konya kara yolunun 40. kilometresi Sultanhanı Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden D.A. idaresindeki 68 AAB 177 plakalı otomobil kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen yabancı uyruklu K.M.H. (56) yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile elektrikli motosiklet yol kenarındaki reklam tabelası duvarına çarparak durabildi. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü K.M.H. (56) ve motosiklette yolcu konumunda bulunan sürücünün annesi Bibi Aesha Hasanı (75) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Yaralıyı bırakıp gazeteciyi şikayet etmekle uğraştı"

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralıya müdahale eden bir sağlık görevlisi gazetecinin çekim yapmasından rahatsız olunca yaralıya müdahaleyi bırakıp gazeteciye müdahale etmek istedi. Başarılı olamayan sağlık görevlisi daha sonra da olay yerindeki polis memuruna, "Yeter, memur bey şunu uyarır mısınız? 10 dakikadır çekiyor. Size kim veriyor bu yetkiyi" diye gazeteciyi polise şikayet etti. Kendi işini bırakıp gazetecinin de işine engel olmaya çalışan sağlık görevlisi girişiminde başarılı olamayınca yeniden işine döndü.

Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü oğul ve ağır yaralanan annesi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bibi Aesha Hasanı isimli yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY