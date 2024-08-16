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Aksaray'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Aksaray-Konya karayolu 45. kilometresi Sultanhanı ilçe girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Ü.İ. idaresindeki 38 AU160 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan E.E.H. (19) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet yol kenarındaki otobüs durağına savrulurken otomobil de aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada motosiklet sürücüsü E.E.H. (19) ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılan kazada otomobil sürücüsü de gözaltına alındı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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