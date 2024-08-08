Aksaray'da Otomobil ile Cipin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Aksaray'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Avusturya'dan memleketleri Aksaray'a izne gelen ağabey ile kız kardeşi ise kazanın şokuyla oturdukları kaldırımda birbirlerine sarılarak ağladı.

Kaza, İstiklal Mahallesi 12. Bulvar üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Hürriyet Mahallesi istikametine seyreden A.Ö. (37) idaresindeki 68 AEU 346 plakalı otomobil, Avusturya'dan memleketleri Aksaray'a izne gelen ve şehir merkezi istikametine seyreden gurbetçi Haydar Palta (58) yönetimindeki yabancı plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta adeta hurdaya dönerken, cip yoldan çıkarak refüje düştü. Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. ve araçta bulunan M.Ö. (7) yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan cip sürücüsü Haydar Palta ile kız kardeşi Pınar Söğüt (46) ise kazanın şokuyla oturdukları kaldırımda birbirlerine sarılarak ağladı. Ağlayan kız kardeşini teselli etmeye çalışan gurbetçi Haydar Palta, gazetecilere kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı. Polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY