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Aksaray'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu medyana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray-Konya karayolu Sultahanı ilçesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden A.N. (50) idaresindeki 68 ACU 635 plakalı otomobil ilçe kavşağında dönüş yapan Ö.S. (24) yönetimindeki 68 AEM 824 plakalı Dacia marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller adeta hurdaya dönerken araç sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan S.D. (43) ve M.D. (13) olmak üzere 4 kişi yaraladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Araçta sıkışan S.D. isimli vatandaş ise sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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