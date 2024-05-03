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Aksaray'da Otobüs Kazasında 2 Kişi Öldü, Şoför Tutuklandı

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Aksaray'da meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 40 kişi yaralandı. Kazanın ardından taburcu olan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen, 2 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasında taburcu olduktan sonra adliyeye sevk edilen otobüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, sabah erken saatlerde Ankara-Niğde otoyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kilis'ten İstanbul istikametine giden H.S. (52) idaresindeki 79 AF 880 plakalı Metro Turizm yolcu otobüsü, Aksaray'a bağlı Babakonağı mevkisinde iddialara göre sürücüsünün uyuklaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken 6'sı ağır 40 yolcu da yaralandı. Kazanın ardından yaralanan otobüs sürücüsü de diğer yaralılarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, tedavi sürecinin tamamlanması üzerine öğleden sonra taburcu edildi. Akşam saatlerinde sonlanan mahkeme sonucu otobüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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