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Aksaray'da Otobüs Kazası: 7 Ölü, 33 Yaralı

Aksaray'da Otobüs Kazası: 7 Ölü, 33 Yaralı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da meydana gelen otobüs kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını duyurdu. Kazada devrilen otobüsün içerisinde 41 yolcu bulunuyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da meydana gelen otobüs kazasında 7 kişinin öldüğünü, 2'si ağır toplam 33 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından kaza anına ait kamera kaydı görüntüsünün paylaşan Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir. Kazada maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 33 vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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