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Aksaray'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Aksaray'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
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Aksaray'da şehirlerarası yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olayda geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Aksaray'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Van'a giderken Aksaray'da yolcu nakli yapan Y.B. (59) idaresindeki 34 GDJ 55 plakalı yolcu otobüsü, işlemlerin ardından 30 yolcuyla terminalden çıkış yaptığı esnada terminal yan yoldan gelen Yiğit Abay (23) yönetimindeki 68 AEC 595 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Yiğit Abay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yolda araçta sıkışarak can veren genç sürücü itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yaşanan kazayı anlatan otobüs muavini Selvan A., "Çıkar çıkmaz sağa bakıyordum, sağ serbest iken çıkar çıkmaz vurması bir oldu" dedi.

Polisin geniş çaplı inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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