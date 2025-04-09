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Aksaray'da Okul Servislerine Jandarma Denetimi

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Aksaray'da jandarma ekipleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirerek öğrencilerin güvenliğini sağlamak için çalışmalara devam ediyor. Denetimlerde sürücülerin belgeleri, araçların teknik yeterlilikleri ve güvenlik önlemleri kontrol ediliyor.

Aksaray'da okul servisleri jandarma denetiminde

AKSARAY - Aksaray'da okul servislerine yönelik denetim yapan jandarma ekipleri hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor.

Aksaray'da öğrencilerin huzur ve güvenle okullarına gidebilmesi için çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, okullarda geniş güvenlik önlemleri alıyor. Şehir genelinde sorumluluk alanı içerisinde yer alan okullara yönelik denetimler yapan trafik jandarması ekipleri, ilçe, belde ve köy yollarında da servislere yönelik takip ve denetim yapıyor. Denetimlerde servis araçlarının teknik yeterlilikleri, sürücülerin ehliyet ve belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, araç içerisinde rehber personel bulunup bulunmadığı, servis güzergah izin belgeleri gibi birçok kontrol yapılıyor. Öte yandan, sürücülere ve rehber personellere, trafik kuralları, öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli sürüş konularında bilgilendirme yapılıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu kapsamda denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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