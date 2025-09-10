Haberler

Aksaray'da Okul Müdürüne Saldırı: Veli Polise Teslim Oldu

Aksaray'da Okul Müdürüne Saldırı: Veli Polise Teslim Oldu
Aksaray'da bir veli, çocuğunun eğitim gördüğü okulda müdüre yumruk attıktan sonra kaçtı. Olayın ardından veli polise teslim olurken, her iki taraf da karşılıklı olarak şikayetçi oldu.

Aksaray'da çocuğunun eğitim gördüğü okula gelen bir veli, kendisine yardımcı olmak isteyen okul müdürüne yumruk atıp kaçtı. Veli polis merkezine giderek teslim olurken, taraflar karşılıklı şikayetçi oldu.

Olay, İstiklal Mahallesi 420 Sokakta bulunan 23 Nisan İlkokulunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çocuğu okulda eğitim gören Murat K. isimli veli, okul bahçesine girerek yönetime çıkmak istedi. Bu sırada bahçede bulunan okul müdürü Recep Çelen vatandaşı görünce yardımcı olmak amaçlı "Buyurun" dedi. Bunun üzerine Murat K. okul müdürüne yaklaşıp yumruk atarak darp etti. Okul müdürü neye uğradığını şaşırırken şahıs hızla okuldan çıkarak kaçtı. Okul müdürü ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler şüpheliyi yakalamak için bölgede arama çalışması yaparken, bir süre sonra Murat K. polis merkezine giderek teslim oldu. Yaşanan olayı anlatan okul müdürü Recep Çelen, "Tanımadığımız bir kişi okul bahçesine girdi. Ben de bahçedeydim, kendisine yardımcı olmak için yaklaştım. 'Buyurun beyefendi, yardımcı olabilir miyim?' dedim. Hiçbir şey söylemeden bana saldırdı. Yumruk attı, ortalık karıştı. Görünüşü de farklıydı, tanımadığımız biriydi" dedi. Müdür ve velinin karşılıklı şikayetçi oldukları öğrenilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
