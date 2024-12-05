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Aksaray'da Okul Hırsızlığı: 24 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Aksaray'da Okul Hırsızlığı: 24 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı
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Aksaray'da bir okulun deposundan malzeme çalan O.K. isimli hırsız güvenlik kamerasına yakalandı ve polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da bir okula girip depodan malzemeler çalan ve güvenlik kamerasına yakalanan hırsız polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayı, Hürriyet Mahallesinde bulunan bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula girip deposundan kullanılmayan malzemeleri çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Okul yönetiminin durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettikleri O.K. (24) isimli hırsızın peşine düştü. Şahsın bulunduğu ikameti belirleyen polis eve yaptığı operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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