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Aksaray'da Öğretmenevinde Yangın Paniği

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Aksaray'da bir öğretmenevinin bodrum katında kurutma makinesinin şase yapması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. 3 kişi dumandan etkilendi ve yangın 1 saat süren müdahale ile söndürüldü.

Aksaray'da öğretmenevinde yangın paniği

AKSARAY - Aksaray'da öğretmenevinin bodrum katında bulunan kurutma makinasının şase yapması sonucu çıkan yangın paniğe neden olurken 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Hasas Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan öğretmenevinin bodrum katında çıktı. İddiaya göre, öğretmenevinin bodrum katında bulunan kurutma makinesinin şase yapması sonucu yangın başladı. Çıkan dumanlardan yangını fark eden görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 3 kişi dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenenlere ambulans içinde müdahale edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Aksaray'da Öğretmenevinde Yangın Paniği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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