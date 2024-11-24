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Aksaray'da Öğretmenevinde Kurutma Makinesi Yangın Çıkardı

Aksaray'da Öğretmenevinde Kurutma Makinesi Yangın Çıkardı
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Aksaray'da bir öğretmenevinin bodrum katında kurutma makinesinin şase yapması sonucu çıkan yangın, 3 kişinin dumandan etkilenmesine yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve durum kontrol altına alındı.

Aksaray'da öğretmenevinin bodrum katında kurutma makinasının şase yapması sonucu çıkan yangın paniğe neden olurken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Hasas Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan öğretmenevinde çıktı. İddiaya göre, öğretmenevinin bodrum katında bulunan kurutma makinesinin şase yapması sonucu yangın çıktı. Çıkan dumanlardan yangını fark eden görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 3 kişi dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenenlere ambulans içinde müdahale edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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